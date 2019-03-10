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Fatih'te otel yangını: Dumandan etkilenenler tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 23:14 | Son Güncelleme

FATİH'te bulunan bir otelde çıkan yangın nedeniyle otelde konaklayan bazı kişiler dumandan etkilendi.

Fatih'te otel yangını: Dumandan etkilenenler tahliye edildi

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te bulunan bir otelde çıkan yangın nedeniyle otelde konaklayan bazı kişiler dumandan etkilendi. Otelin üst katlarında bulunanlar, itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla tahliye edildi.
İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Şekerci Sokak üzerinde yer alan 7 katlı bir otelin 6'ncı katındaki odalardan birinde, saat 21.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Oda içerisindeki yangından bina içerisine yayılan dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Otel, polis ve itfaiye kontrolünde tahliye edilirken, üst katlarda konaklayan bazı kişiler itfaiyenin merdiven aracıyla indirildi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)

Fatih'te otel yangını: Dumandan etkilenenler tahliye edildiFatih'te otel yangını: Dumandan etkilenenler tahliye edildi

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