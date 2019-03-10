HABER

FATİH'TE OTEL YANGINI: DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 23:54 | Son Güncelleme

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA Fatih'te bulunan bir otelde çıkan yangın nedeniyle otelde konaklayan bazı kişiler dumandan etkilendi.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA
Fatih'te bulunan bir otelde çıkan yangın nedeniyle otelde konaklayan bazı kişiler dumandan etkilendi. Otelin üst katlarında bulunanlar, itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla tahliye edildi.
İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Şekerci Sokak üzerinde yer alan 7 katlı bir otelin 6'ncı katındaki odalardan birinde, saat 21.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Oda içerisindeki yangından bina içerisine yayılan dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Otel, polis ve itfaiye kontrolünde tahliye edilirken, üst katlarda konaklayan bazı kişiler itfaiyenin merdiven aracıyla indirildi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
----------
- Olay yeri
- İtfaiye ekipleri
- Polis
- Söndürme çalışmaları
- Tahliyeler
- Genel ve detaylar

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
Fuat Oktay: 25 bin dolarları da gördüğümüz günler gelecek, bunun için 1 Nisan önemliFuat Oktay: 25 bin dolarları da gördüğümüz günler gelecek, bunun için 1 Nisan önemli
Fatih'te otel yangını: Dumandan etkilenenler tahliye edildiFatih'te otel yangını: Dumandan etkilenenler tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a elektrik kesintisi uyarısı! (Elektrikler ne zaman gelecek?)

Dikkat: İstanbul'a elektrik kesintisi uyarısı

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Bakan Murat Kurum duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.