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FATİH'TE OTELDE ÇATI YANGINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 21:23 | Son Güncelleme

Fatih'te bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Fatih'te bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Yangın, 20.30 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin çatısında çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otelde hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin çatıya müdahalesi
-Sağlık ekipleri
-Çevredeki vatandaşlar
-Genel ve Detaylar

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