Fatih’te otelde tarihi eser ele geçirildi

Fatih’te bir otelde 13 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında cuma günü saat 00.30 sıralarında Fatih’te bir otelde arama yaptı. Yapılan aramada 13 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Yakalanan K.D. (39) isimli şahsın yapılan sorgulamasında “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na muhalefet” suçundan iki farklı aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. 2863 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan hakkında adli işlem yapılan zanlı, "kadına şiddet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen objeler ise incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.



