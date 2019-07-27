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Fatih'te otelde vahşi cinayet (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 21:25 | Son Güncelleme

FATİH'te Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican sahibi olduğu otelde elleri ve ayakları bağlı ölü bulundu.  Olay, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesinde Abu Hayat Sokak'ta bir otelin birinci katında meydana geldi.

Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL (DHA) - FATİH'te Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican sahibi olduğu otelde elleri ve ayakları bağlı ölü bulundu.

Olay, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesinde Abu Hayat Sokak'ta bir otelin birinci katında meydana geldi. Otel sahibi Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endicandan (62) uzun süre haber alamayan çalışanlar, Endican'ın odasına girdi. Çalışanlar, Endican'ın elleri ve ayakları bağlı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Abdulsamih Endican'ın boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri otele girerek Endican'ın ölü bulunduğu odada inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Endican'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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