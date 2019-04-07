Fatih'te otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı: 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Kapı Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nden Topkapı istikametine giden İsa Öztürk'ün kullandığı 34 KP 3664 plakalı otomobile, plakası öğrenilemeyen bir cip çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Öztürk'ün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak, buradaki ağaca çarptı. Bu sırada, aynı yönde ilerleyen Erhan Akkoç'un kullandığı 34 PIH 56 plakalı otomobil de kontrolden çıkıp dubaları kırarak aynı kaldırıma çıktı.

Kazada Öztürk, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öztürk ve eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, kazaya neden olan cipin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

