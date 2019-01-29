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Fatih'te otomobilde gizlenen uyuşturucu böyle bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobile gizlenen 9 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobile gizlenen 9 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyon polis kamerası tarafından kaydedildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen S.A. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler 23 Ocak'ta düzenlediği operasyonda şüphelinin kullandığı otomobili Fatih'te durdurdu. Operasyonda 31 yaşındaki S.A. ve 28 yaşındaki eşi M.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis otomobilde detektör köpek yardımıyla arama yaptı. Detektör köpeğinin aracın tekerleklerini koklaması üzerine, aracın lastikleri söküldü. Polis aracın kaputuna gizlenen 9 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerin uyuşturucu maddelerin detektör köpekler tarafından fark edilmemesi için ise tuvaletlerde kullanılan koku giderici ile uyuşturucu madde kokusunu bastırdıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi olduğu öğrenilen M.A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin kullandığı otomobilde Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafında görüntülendi.

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