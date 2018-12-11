Fatih'te otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) FATİH'te yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Yusuf Kayapınar'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Kayapınar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Fatih Topkapı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 UD 9822 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Kayapınar'a (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Kayapınar, yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen tıp öğrencisi Furkan Tereci yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yusuf Kayapırnar Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan tıp öğrencisi Furkan Tereci, "İlk müdahaleyi ben yaptım. Ben otobüs beklerken, yan tarafta alt geçit varken amca buradan geçmeye çalıştı. Ses duydum, geri döndüm, geldim. İlk müdahalesini yaptım bir sıkıntısı yoktu. Durumu iyiydi, bir ağrısı yoktu, bilinci açıktı" dedi.

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