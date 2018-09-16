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Fatih'te otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

Fatih'te otomobilin çarptığı yaya öldü

İSTANBUL (AA) - Fatih’te, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Topkapı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda, yolun karşısına geçemeye çalışan Şaban Şentürk’e (58) otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şentürk'ün cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, kaza sonrasında olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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1 ölü Fatih istanbul otomobil polis trafik kazası

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