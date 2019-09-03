HABER

FATİH'TE OTOMOBİLLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

  Fatih, Laleli'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Fatih, Laleli'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Laleli Tramvay Durağı'ndaki trafik ışıklarında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Ordu Caddesi üzerinden Aksaray istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu 34 VA 3390 plakalı motosiklet, Laleli Tramvay Durağı trafik ışıklarında sürücüsü öğrenilemeyen 52 PB 167 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya karışan otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobille motosiklet çarpışıyor. Motosiklette bulunanlar çarpışmanın etkisiyle yere düştü. Motosikletli kazadan sonra yerde kıvranırken, arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü yaralıya yardım ediyor. Çevredekiler de yaralılara yardım etmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Kaza anı

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Öğrenci dostu NilüferÖğrenci dostu Nilüfer
Veteriner Fakültesi’nde bayrak değişimiVeteriner Fakültesi’nde bayrak değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Suriye sınırında YPG'li tertöristler böyle görüntülendi!

Teröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendiler

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Akar'dan net mesaj: B ve C planımız var

Son dakika: Diyarbakır'da bir dağa kaçırma iddiası daha! HDP binası önünde eylem

Bir dağa kaçırma iddiası daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.