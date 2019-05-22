FATİH'TE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA  

Çağatay KENARLI, İSTANBUL (DHA)

Fatih'te 8 ayrı otomobilden hırsızlık yapan bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında 6 ayrı suçtan aranması olduğu ve 7 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede son zamanlarda 8 ayrı otomobilden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri aradığı şüphelinin Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Ekipler yaptığı baskında H.I.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli H.I.K.'ın 6 ayrı suçtan aranması olduğu ve 7 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.I.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli H.I.K.'ın 3 farklı araçtan hırsızlık yapması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamarası)

-Otomobillerden hırsızlık yapılma anı

-Genel ve detaylar

