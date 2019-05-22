HABER

FATİH'TE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA  

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Fatih'te 8 ayrı otomobilden hırsızlık yapan bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL (DHA)
Fatih'te 8 ayrı otomobilden hırsızlık yapan bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında 6 ayrı suçtan aranması olduğu ve 7 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede son zamanlarda 8 ayrı otomobilden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri aradığı şüphelinin Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Ekipler yaptığı baskında H.I.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli H.I.K.'ın 6 ayrı suçtan aranması olduğu ve 7 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.I.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli H.I.K.'ın 3 farklı araçtan hırsızlık yapması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü
------------
(Güvenlik Kamarası)
-Otomobillerden hırsızlık yapılma anı
-Genel ve detaylar

PARTNERRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiyeRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiye
Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandıMeclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı
Yavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada konu olduYavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada konu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Karadenizli kardeşler 'yürüyen serender' yaptı

Karadenizli kardeşler 'yürüyen serender' yaptı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Şike davasını onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya 12 yıl hapis cezası

Şike davası kararını onamıştı! 12 yıl hapis cezası verildi

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.