HABER

Fatih’te otomobillere dadanan hırsızlara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

Fatih’te otomobillerin camlarını kırarak içlerindeki değerli eşyaları çalan 6 kişi yakalandı.

Fatih’te otomobillerin camlarını kırarak içlerindeki değerli eşyaları çalan 6 kişi yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şahıslardan 2’si tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayı boyunca Fatih’te 22 ayrı otomobilden hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları kısa sürede sonuç verdi ve şahıslar 1 Temmuz Pazartesi günü kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Fatih K. (20), Agit A. (20) ve Metin Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yaşları küçük 3 şüpheli de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler Fatih K. ve Agit A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Metin Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık anları kamerada
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin kırmızı renkli bir araca yaklaştıkları, önce aracın camını kırıp daha sonra aracın içine bindikleri, içeride bulunan değerli eşyaları aldıktan sonra araçtan ayrıldıkları görüldü.

PARTNERHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobilHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobil
Adalet Bakanı Yardımcılığına tayin edilen Kuş adliye personeli ile vedalaştıAdalet Bakanı Yardımcılığına tayin edilen Kuş adliye personeli ile vedalaştı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüDevrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.