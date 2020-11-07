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Fatih’te Özbekistanlı gruplar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 13:09 | Son Güncelleme

Fatih’te Özbekistanlı iki grup arasında çıkan kavgada Bexzodbek Abduraxmonov bıçaklanarak öldürüldü.

Fatih’te Özbekistanlı gruplar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Fatih’te Özbekistanlı iki grup arasında çıkan kavgada Bexzodbek Abduraxmonov bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerası yansırken katil zanlısı tutuklandı.
Olay, 13 Ağustos gecesi saat 00.50 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Natır Kızı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistanlı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve Bexzodbek Abduraxmonov (25) karnından bıçaklandı. Abduraxmonov’u bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abduraxmonov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Katil zanlısının kimliği tespit edildi
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasının ardından şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, kimliği belirlenen şahsı yakalamak için harekete geçti.

Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı
Cinayet masası dedektiflerinin çalışmaları sonucu, Bexzodbek Abduraxmonov’un öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu belirlenen Javokhırbek Jurabekov (25) sahte pasaportla yurtdışına çıkmak isterken havalimanında kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Katil zanlısı tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Javokhırbek Jurabekov adliyeye sevk edildi. Bexzodbek Abduraxmonov’u öldürdüğü şüphesiyle hakim karşısına çıkartılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih’te Özbekistanlı gruplar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

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