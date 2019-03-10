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Fatih'te polis, tartıştığı iş yeri sahibini silahla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 07:40 | Son Güncelleme

Fatih'te polis, tartıştığı iş yeri sahibini silahla vurdu

İSTANBUL (AA) – Fatih'te polis, tartıştığı iş yeri sahibini silahla bacağından vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Asım Bey Sokak'ta bulunan bir eğlence kulübüne gelen sivil üç polis, iş yerini kapatmak üzere olan işletme sahibi Mahmut Ç. ile kulübü açması konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polislerden biri Mahmut Ç'yi silahla bacağından yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Mahmut Ç'yi hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olay anına ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

Olaya karışan üç sivil polisin gözaltına alındığı öğrenildi.

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