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Fatih’te sahte deterjan operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 13:21 | Son Güncelleme

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında yaklaşık bin 258 adet sahte deterjan ve şampuan ele geçirildi.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında yaklaşık bin 258 adet sahte deterjan ve şampuan ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliğine bağlı ekipler, Aksaray Mahallesi’nde bir depoya baskın düzenledi. Operasyonlarda 187 adet 10 kilogramlık paketler halinde toz deterjan, 374 adet 1,5 litrelik şişeler halinde 561 litre bulaşık deterjanı ile birlikte bilinen markaların ismini kullanarak üretilen sahte şampuanlar da olmak üzere toplam bin 258 adet ürün ele geçirildi.
İş yeri sahibi gözaltına alınırken, şahıs hakkında, TCK’nın “Bozulmuş Veya Değiştirilmiş Gıda Veya İlaçların Ticareti” ve “Kişilerin Hayatını Ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma Veya Satma” başlıklı 186 ve 187. Maddeleri uyarınca adli işlem yapıldı.
İş yerindeki sahte deterjan ve şampuandan oluşan temizlik maddelerine imha edilmek üzere el konulduğu öğrenildi.

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