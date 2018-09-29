Fatih'te sahte içki operasyonu

İstanbul DHA - FATİH'te bir iş merkezine sahte içki operasyonu düzenlendi.
İş merkezinin girişinde B.C. isimli erkek şahsın elinde taşıdığı bidonları telaşlı bir şekilde araca yüklemesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Şüpheliyi takibe alan polis, iş merkezinin giriş kapısında siyah bir poşette bulunan 9 bin adet içki şişesi kapağı, 90 bin adet TAPDK ibareli bandrol, 10 bin 400 adet farklı markalara ait içki şişesi etiketi, 23 bidon içerisinde etil alkol olduğu değerlendirilen 575 litre sıvı madde ve 61 adet içki şişesi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.
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