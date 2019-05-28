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Fatih'te sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

FATİH'te sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 360 litre alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te sahte içki operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 360 litre alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kocamustafapaşa Mahallesi’ndeki bir evin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı ihbarını alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Mayıs’ta adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 360 litre metil alkol, 914 dolu içki şişesi, 2 bin 602 adet boş alkol şişesi, 200 litrelik boş su tankı, 960 kapak ve çeşitli içkilere ait etiketler ele geçirildi. Ayrıca evde bulunan 32 yaşındaki F.K. isimli bir kişi gözaltına alındı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
İmalathaneye düzenlenen operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin içki imalathanesinde yaptıkları aramalarda ele geçirilen çok sayıda rakı şişesi görüntülendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli F.K. adliyeye sevk edildi. F.K.'ye çıkarıldığı mahkemece 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapıldı. F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

Fatih'te sahte içki operasyonu

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