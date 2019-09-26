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Fatih'te sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:09 | Son Güncelleme

Fatih'te sahte içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki ürettikleri iddiasıyla gözaltına altına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresi takibe alan polis, eve yabancı uyruklu kişilerin valizlerle düzenli olarak giriş çıkış yaptığını görmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu Karen G. (23) ve Zahuri R. (25) yakalandı.

Adreste yapılan aramada 5 adet 1 litrelik alkol şişesi, 2 huni, etiket yapıştırmada kullanılan ısıtıcı, 600 yabancı menşeli bandrol, 510 alkol şişesi etiketi, 85 boş alkol şişesi ile 95 şişe kapağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Zahuri R. sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Karen G. tutuklandı.

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Fatih Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyon sahte içki

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