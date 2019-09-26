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Fatih'te sahte içki operasyonu; 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

  FATİH'te bir evde sahte içki imalatı yapıldığını belirleyen polis ekipleri, düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.  Kocamustafapaşa Mahallesi'ne bir evde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Fatih'te sahte içki operasyonu; 2 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bir evde sahte içki imalatı yapıldığını belirleyen polis ekipleri, düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kocamustafapaşa Mahallesi'ne bir evde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri eve elleri boş olarak gelen yabancı uyruklu kişilerin ellerinde valizlerle çıkış yaptığını fark ederek operasyon kararı aldı. 22 Eylül'de düzenlenen operasyonda evde bulunan Ermenistan uyruklu Karen G.(23) ve Zaruhi R.(25) yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler evde yaptığı aramalarda 5 tane 1 litrelik içki, 2 huni, etiket yapıştırmada kullanılan ısıtıcı, 600 yabancı markalara ait bandrol, 510 şişe etiketi, 85 boş şişe, 95 kapak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Karen G. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Zaruhi R. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin evde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Fatih'te sahte içki operasyonu; 2 gözaltı

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