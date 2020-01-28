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Fatih’te sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

Fatih’te iki hafta önce düzenlenen operasyon da sahte olduğu düşünülen bir miktar alkol ele geçirildi.

Fatih’te sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Fatih’te iki hafta önce düzenlenen operasyon da sahte olduğu düşünülen bir miktar alkol ele geçirildi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kamuoyunda ‘gece kartalları’ olarak adlandırılan çarşı ve mahalle bekçileri, 15 Ocak’ta Aksaray’da devriye görevi sırasında Türkmenistan uyruklu Ahmet H.’yı (26) şüphe üzerine durdurarak sorguladı. Şüpheli H.’nin çantasından 5 şişe kaçak içki ele geçirildi. Durum hemen emniyet ekiplerine aktarılırken, olay yerine gelen polis, Ahmet H.’nin kaçak içkileri temin ettiği adresi belirledi. Söz konusu depoya baskın yapan emniyet güçleri, operasyonda Süleyman J. (23) ve Ovezgeldi N. (30) isimli 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Depoda yapılan aramalarda ise, 54 şişe farklı markalarda 1’er litrelik votka, 2 adet 70 cl votka, 2 adet 20 litrelik beyaz bidon, 46 adet 0,50 ml pet şişeler içerisinde metil alkol, 36 adet alkol şişesi kapağı, 1 adet şişe kapağı ısıtma cihazı, 471 adet bandrol, 81 adet farklı markalarda etiket ve sahte içki ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 350 TL para ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.

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