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Fatih’te sanal kumar operasyonu

18.03.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Fatih’te polis, sanal kumar oynatılan daireye baskın düzenledi.

Fatih’te polis, sanal kumar oynatılan daireye baskın düzenledi. Operasyonda 15 kişiye ceza kesildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Millet Caddesi’nde bir iş yerinde sanal kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İş yerini fiziki takibe alan polis ekipleri, çok sayıda kişinin binaya girip çıktığını belirledi. Binaya girip alt katta bekleyen ekipler, dairenin kapısının açılmasıyla harekete geçti. Daireye giren ekipler dairede sanal kumar oynatılmak için kullanılan 31 bilgisayara el koydu. Dairede bulunan 15 kişi hakkında, kumar oynamaktan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten idari para cezası kesildi.

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