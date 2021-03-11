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Fatih’te sergiler sanal tur ile ziyaret edilecek

11.03.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde sergilenen eserler salgın döneminde belediyenin web sayfası üzerinden sanal turla gezilebiliyor.Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde sergilenen eserleri sanal dünyaya açtı.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde sergilenen eserler salgın döneminde belediyenin web sayfası üzerinden sanal turla gezilebiliyor.
Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde sergilenen eserleri sanal dünyaya açtı. Salgın döneminde fiziki olarak görülmesi güçleşen eserler, sanal tur ile Fatih Belediyesi internet sitesi üzerinden ziyaretçilere açıldı.
Sanatçı ve sanatseverlere ideal fiziksel alanlar sunan Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği tüm sergileri çevrimiçi olarak ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. Açılışını yedi büyük ebru üstadının eserlerinden oluşan ‘Ebru Sanatının Son 500 Yılı’ sergisi ile yapan KSG’nin ev sahipliği yaptığı Faik Kırımlı ‘Her Şey Fevkalade’ , ‘İstanbul Gravürleri’ , ‘Fotoğrafın Gör Dediği’ ve farklı koleksiyonerlerden temin edilen eserlerden oluşan ‘Hat Sanatının Zarif Kalemi’ Ali Alparslan sergilerini çevrimiçi ve mekân algısını hissederek gezme imkânı sağlıyor. Sergiler ile eş zamanlı olarak yayımlanan kataloglara da online olarak ulaşılabiliyor. KSG, gerçekleştirdiği tüm sergi ve katalog çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamaya devam edecek.

Büyük bir titizlikle hazırlanıyor
Sergilerin erişilebilir olması için prodüksiyon ekipleri tarafından salondaki tüm eser ve içeriklerin görüntüleri alınarak görsel ve içeriklerin tamamı küratör ve sanat yayınları editörü tarafından büyük bir titizlikle asılları ile karşılaştırılarak, kontrol ediliyor. Tüm materyaller dijital hale dönüştürülerek, yazılım ekibi tarafından sanal ortama entegre edilip, bir araya getiriliyor. Gerçekliğe en yakın halleri ile izleyicinin deneyimleyebileceği bir şekilde düzenleniyor.
Değerli sanatçıların isimlerinin verildiği Matrakçı Nasuh, Levni, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza ve Edhem Efendi salonlarında gerçekleşen Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nin dijital sergileri, internete erişimi olan her cihaz aracılığıyla www.fatih.bel.tr veya www.kadirgasanat.com adreslerinden görülebilir.

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