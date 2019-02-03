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Fatih’te servis aracında tüp yakan ve minibüste ölü bulunan Nevzat Çakır son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Fatih’te çalıştığı servis minibüsünde tüp yakan ve arkadaşları tarafından ölü bulunan MHP Ümraniye İlçe Başkanı’nın yakını Nevzat Çakır’ın cenazesine katıldı.Dün yaşanan olayda Fatih Aksaray Mahallesi’nde otopark içerisinde park halinde olan servis aracının içerisinde bir kişi ölü bulunmuştu.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Fatih’te çalıştığı servis minibüsünde tüp yakan ve arkadaşları tarafından ölü bulunan MHP Ümraniye İlçe Başkanı’nın yakını Nevzat Çakır’ın cenazesine katıldı.
Dün yaşanan olayda Fatih Aksaray Mahallesi’nde otopark içerisinde park halinde olan servis aracının içerisinde bir kişi ölü bulunmuştu. Araç içerisinde antifiriz tenekesi içinde tüp yaktığı tespit edilen sürücünün 58 yaşındaki Nevzat Çakır olduğu tespit edilmişti. Nevzat Çakır’ın MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakır’ın yakını olduğu ortaya çıktı.
Nevzat Çakır için bugün Pendik’teki Sahil Yolu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakır ve çok sayıda kişi katıldı.
Nevzat Çakır için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende Çakır için dua edildi ve helallik istendi. Nevzat Çakır, cenaze namazının ardından Pendik Dolayoba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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