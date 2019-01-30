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Fatih’te silahla intihara teşebbüs eden vatandaşı polis ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 07:47 | Son Güncelleme

Fatih’te yaşayan bir kişi, evinde başına silah dayayarak intihara teşebbüs etti.

Fatih’te yaşayan bir kişi, evinde başına silah dayayarak intihara teşebbüs etti. Çevreye silahla ateş ettiği öne sürülen şahsı ikna etmek için olay polis ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabası sonuç vermeyince, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel Harekat ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Pamukçu Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen evli ve bir çocuk babası Yaşar E. (45) kendi evinde silahla intihara kalkıştı. Silahıyla çevreye ateş ettiği de öne sürülen şahsı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Yaşar E.’nin elindeki silahıyla tehdit oluşturması sebebiyle olay yerine müzakereci polis çağırdı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine Özel harekat ekipleri de sevk edildi. Sokak üzerinde kontrol amaçlı İtfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Mahalleli büyük panik yaşadı
Sokak her iki yönden tedbir amacıyla güvenlik şeridi çekilerek kontrol altına alındı. Binada bulunan vatandaşlar güvenlik sebebiyle tek tek tahliye edildi. Bölgeye zırhlı araçla gelen Özel harekat ekipler hazırlıklarını tamamladıktan sonra Yaşar E.’nin bulunduğu kata çıktı. Koçbaşıyla kapıyı kıran ekipler, şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaşar E. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis ekiplerinin çalışmalarını korkulu gözlerle izleyen vatandaşlar şahsın alınmasıyla derin bir nefes aldı. Apartmanda bulunan yaşlı bir teyzenin telaşını polis ekiplerine anlatması dikkat çekti.

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