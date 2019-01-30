Fatih’te silahla intihara teşebbüs eden vatandaşı polis ekipleri kurtardı

Fatih’te yaşayan bir kişi, evinde başına silah dayayarak intihara teşebbüs etti. Çevreye silahla ateş ettiği öne sürülen şahsı ikna etmek için olay polis ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabası sonuç vermeyince, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel Harekat ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Pamukçu Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen evli ve bir çocuk babası Yaşar E. (45) kendi evinde silahla intihara kalkıştı. Silahıyla çevreye ateş ettiği de öne sürülen şahsı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Yaşar E.’nin elindeki silahıyla tehdit oluşturması sebebiyle olay yerine müzakereci polis çağırdı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine Özel harekat ekipleri de sevk edildi. Sokak üzerinde kontrol amaçlı İtfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bulundu.