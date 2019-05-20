HABER

Fatih'te silahlı gasp

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Silahlı ve yüzü maskeli 5 kişi, önünü kestikleri otomobilden 4 kilo altın gasbetti

İSTANBUL (AA) - Fatih'te silahlı ve yüzü maskeli 5 kişi, önünü kestikleri otomobilden 4 kilo altın gasbetti.

Alınan bilgiye göre, silahlı ve maskeli 5 kişi, Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokağı'nda, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı 34 HY 1963 plakalı otomobili önünü keserek durdurdu.

Şüpheliler, havaya birkaç el ateş ettikten sonra sürücüyü etkisiz hale getirerek, içinde 4 kilo altının bulunduğu çantayı aldı. Zanlılar, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekip araçta ve çevrede inceleme yaptı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

PARTNERDünyanın en büyük havuzu burada!Dünyanın en büyük havuzu burada!
Kaymakam Kurt: "Şehitlerimizin her birinin ayrı bir kahramanlık hikayesi var"Kaymakam Kurt: "Şehitlerimizin her birinin ayrı bir kahramanlık hikayesi var"
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeliFETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 kilo altın Fatih gasp

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

İstanbul'da silahlı soygun! Ateş açıldı

Fatih'te hareketli dakikalar! Ateş açıldı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

İlkokul kantininde iğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Ankara'da yolcu otobüsünde yangın

Ankara'da yolcu otobüsünde yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.