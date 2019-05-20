Fatih'te silahlı gasp

İSTANBUL (AA) - Fatih'te silahlı ve yüzü maskeli 5 kişi, önünü kestikleri otomobilden 4 kilo altın gasbetti.

Alınan bilgiye göre, silahlı ve maskeli 5 kişi, Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokağı'nda, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı 34 HY 1963 plakalı otomobili önünü keserek durdurdu.

Şüpheliler, havaya birkaç el ateş ettikten sonra sürücüyü etkisiz hale getirerek, içinde 4 kilo altının bulunduğu çantayı aldı. Zanlılar, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekip araçta ve çevrede inceleme yaptı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

