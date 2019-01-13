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Fatih'te silahlı intihar girişimine polis müdahalesi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 11:50 | Son Güncelleme

FATİH'te bir kişi evinde silahla intihar girişiminde bulundu.

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bir kişi evinde silahla intihar girişiminde bulundu. Müzakereci ekiplerin ikna edemediği 45 yaşındaki Yaşar E., özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay saat 08.30 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi, Pamukçu Sokak üzerinde bulunan bir binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Yaşar E.(45) , çevreye birkaç el ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşar E'nin bulunduğu daireye çıktı. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışını kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de geldi. Daireye çıkan ekipler, Yaşar E'nin silahla intihara kalkıştığını gördü. O sırada bina ve mahalle sakinleri panik yaşadı. Tedbir amaçlı bina boşaltıldı.

DEVREYE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ GİRDİ

Yaklaşık iki saat süren müzakereci ekiplerin ikna çabaları yetersiz kalınca durum özel harekat ekiplerine bildirildi. Özel harekat ekipleri, kilitli kapıyı koçbaşı ve levyeyle kırarak içeri girdi. . Daireye giren özel harekat polisleri, Yaşar E'nin silahını alarak diğer ekiplere teslim etti.

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