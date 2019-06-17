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Fatih'te silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Kavgada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gençtürk Caddesi Ağa Yokuşu Sokağı'ndaki bir otelde kargo şirketi sahibi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kişiler arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle silahların da kullandığı kavgada iki kişi silahla yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelerek çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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Fatih'te silahlı kavga

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