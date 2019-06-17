HABER

Fatih’te silahlı kavganın ardından kovalamaca kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 13:01 | Son Güncelleme

Fatih’te bir otelde Rus ve Gürcü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır iki kişi yaralandı.

Fatih’te bir otelde Rus ve Gürcü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır iki kişi yaralandı. Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih Genç Türk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üstünde bulunan bir otelde alacak verecek meselesi yüzünden kargo işi yapan Rus ve Gürcü iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmada kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada grup üyelerinden biri vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs koşarak kaçmaya başladı. Yakını vurulan bir kişi de, kaçan şahsı silahla kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda yakınını vuran şahsı sokak ortasında vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra durumları ağır olan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlatarak kaçan grup üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.
Olay anını gören Mustafa Karadağ, “Bir kişi otelin altında birine ateş etti. O kaçarken biri bunun peşinden koştu vurdu. Öldü mü kaldı mı onu bilmiyoruz. Hastaneye götürdüler” dedi.
Silahlı kovalamaca kamerada
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalama anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir adamın koştuğu biri kişinin de silahla peşinden koştuğu görülüyor.

PARTNERÜnlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...Ünlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...
Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (4)Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (4)
‘Çekirge’ operasyonunda 49 gözaltı‘Çekirge’ operasyonunda 49 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.