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Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 21:04 | Son Güncelleme

Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih'teki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Olay yerine araçla gelen şüpheli, saldırının ardından yine aynı araçla otelin önünden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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Fatih silahlı saldırı

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