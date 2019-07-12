Fatih'te silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Manastır Rıfat Sokağı'ndaki bir kuaförün işletmecisi Şemsettin Z, dükkanın önüne aracını park eden kişiyi uyarınca, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, çevredeki insanların yatıştırmasıyla son buldu.

Daha sonra aracını park etmek isteyen kişi, bir süre sonra motosiklet ve silahla olay yerine tekrar gelerek kuaför dükkanına birkaç el ateş etti.

Açılan ateş sonucu dükkan sahibi Şemsettin Z. yaralandı. Saldırgan ise olay yerine geldiği motosiklete uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine asayiş ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırı ve failin olay yerinden kaçma anları sokakta bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

