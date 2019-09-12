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Fatih'te silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

Saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Polis şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesihpaşa Mahallesi Saitefendi Sokak'taki bir grup, gürültü yaptıkları gerekçesiyle motosikletli 2 kişiyi uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine motosikletli 2 kişi tartıştıkları kişilere ateş açtı.

Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelerek güvenlik önlemi alan polis, sokağı geçişlere kapatarak inceleme başlattı. Şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Fatih silahlı saldırı

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