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Fatih'te silahlı saldırı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 23:37 | Son Güncelleme

FATİH'te cadde üzerinde beklerken arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Mesut T.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te cadde üzerinde beklerken arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Mesut T. yaralandı.

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Aksaray Mahallesi Çakırağa Camii Sokak'ta saat 19.30 sıralarında yaşandı. Sokak üzerinde bulunan büfenin önünde bekleyen Mesut T.'ye, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından 2 el ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, bacağından yaralanan Mesut T. kendini yere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı saldırganın Mesut T.'nin arkasından yaklaşıp ateş açtığı görülüyor. Saldırgan daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.

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