Fatih'te siyanür ile intihar eden dört kardeşin veresiye defteri: 2.260 lira borç

"Cuma günü bana borcunu ödeyecekti, ödeyemedi, dedi ki 'Maaşıma haciz koymuşlar.' Pazartesi günü alışveriş yaptığında ertesi gün bana para vereceğini söyledi. Gelen giden olmayınca biz de merak ettik, telefonu açmayınca şüphelendik, çıktık baktık, sonra da polisi aradık" diye konuştu.

"Her gün 6-7 tane ekmek alıyorlardı. Bazen 10 tane aldıkları bile oluyordu. 2.260 lira veresiye borçları vardı." dedi.

Deniz, evlerinde ölü bulunan kardeşlerden Oya Yetişkin'in kendisinden veresiye ile alışveriş yaptığını, genellikle ayın başında borçlarını ödediklerini, ancak birkaç aydır ödeme yapamadıklarını belirtti.

15 yıldır aynı evde oturdukları söylenen, yaşları 45 ile 60 arasındaki kardeşlerin oturduğu binanın altında bir bakkal dükkânı işleten Yusuf Deniz BBC Türkçe'ye, kardeşlerin 15 yıldır kendilerinden alışveriş yaptığını, son zamanlarda da maddi sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde ölü bulunan dört kardeşe yapılan ön otopside, kardeşlerin siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı.

Dün gece saat 23.00 sıralarında adrese giden ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin'in cansız bedenlerini bulmuştu. Cesetlerde yoğun siyanür kokusu olduğu bildirilmişti.

Bakanlık yetkilileri: Bir yardım talebi ya da kaydı görünmüyor

Olay yerine gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, şimdiye kadar ulaştıkları verilere dayanarak, BBC Türkçe'ye dört kardeşin adına oluşturulmuş herhangi bir sosyal yardım talebine ya da kaydına rastlanmadığını söyledi.

Bakanlık yetkilileri, dört kardeşin yaklaşık üç yıl önce hayatını kaybeden annelerinden kalan yüklü miktar bir borcu ödemeye çalıştıklarını bildirdi.

Oya Yetişkin'in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde model olarak çalıştığı, Yaşar Yetişkin'in motorlu kuryelik yaptığı ve kısa süreli işlerde çalıştığı öğrenildi. Kardeşlerden diğer ikisinin çalışmadığı, Cüneyt Yetişkin'in ise sara hastası olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Akşahin de şu ana kadar toplanılan bilgilere dayanarak hayatını kaybeden kardeşlerin İBB'den herhangi bir sosyal yardım almadıklarını aktardı.