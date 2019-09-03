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Fatih'te sokak ortasında 18 yaşındaki bir genç öldürüldü//Ek bilgiyle

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 07:57 | Son Güncelleme

FATİH'te 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak göğsünden ve bacaklarından vurulan 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek adlı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak göğsünden ve bacaklarından vurulan 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek adlı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda kurşunların isabet ettiği evde bulunan bir kadın da kolundan hafif şekilde yaralandı. Olay Zeyrek Mahallesi Hasan Baba Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Hasan Baba Sokak'ta bir otomobilin önünde bekleyen Mustafa Yusuf Özbek'e(18), 3 kişi tarafından ateş açıldı. Özbek, açılan ateş sonucu göğsünden ve bacaklarından 6 kurşunla yaralandı. 3 saldırganın silahından çıkan kurşunlar, olayla ilgisi olmayan evinde oturmakta olan bir kadını da kolundan yaraladı. Yaralılar kanlar içinde kalırken saldırganlar ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Özbek, yaralı halde kaçmaya çalışsa da aldığı kurşun yaralarının etkisiyle sokakta yığılıp kaldı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI
Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Özbek, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında evine isabet eden kurşunla yaralanan kadın ise oğlu tarafından otomobil ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özbek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı kadının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVE VE OTOMOBİLE KURŞUN İSABET ETTİ
Olayda sıkılan kurşunlardan bir tanesi eve isabet ederken, park halinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir otomobilin cam ve sol kapısına da birer kurşun isabet etti. Polis olay yerini güvenlik şeridine alırken olay yeri inceleme ekipleri çevrede bir süre inceleme yaptı. Sokakta çok sayıda boş kovana ve olayda kullanıldığı iddia edilen bir tabancaya el konuldu.

Olayı gören mahalle sakini, "Silah seslerini duydum. Olay yerine geldiğimde 1 kişi, yerde yatıyordu. Kanlar içindeydi. Yardım ettik. Hastaneye yetiştirdik. Diğer ablamız da karşı tarafta oturuyordu. Kolundan yaralandı" dedi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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