Fatih'te şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te fünyeyle patlatılan şüpheli paketten çıkan materyaller inceleme altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mısır Çarşısı girişindeki telefon kulübesi altına bırakılan ve ağzı bantlı karton koliden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Özel kıyafetli bomba imha uzmanının incelemesinin ardından fünyeyle patlatılan kolinin içerisinden bir paket çıktı. Paket içerisinde olan ve içeriği henüz belirlenemeyen materyaller, ne olduklarının anlaşılması için inceleme altına alındı.

Bomba imha uzmanlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgedeki güvenlik tedbirleri kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli paketi gece saatlerinde bir zanlının bırakarak ayrıldığını belirledi.

