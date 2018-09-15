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Fatih'te şüpheli-polis kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 01:41 | Son Güncelleme

Motosikletli Yunus ekiplerinin kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü ve yanındaki yaralı kadının bulunduğu otomobil kovalamaca sonucu durduruldu - Uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir madde ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te aracıyla kontrol noktasından kaçmasının ardından polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurduğu sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, kontrol noktasında içindeki kişilerin durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Sürücü M.D.D, polisin "dur" ihtarına uymayarak aracını ekiplerin üzerine sürüp kaçtı.

Elinde silah olduğu görülen M.D.D. yönetimindeki aracı durdurmak için harekete geçen polislerden biri, otomobilin arkasından koşarak havaya iki el uyarı ateşi açtı.

Araçtan bir cisim atan sürücü, yoldaki levhalara çarpmasına rağmen kaçışını sürdürdü. Bölgedeki diğer ekiplerin güzergahtaki yolları kesmesi sonucu söz konusu otomobil durduruldu.

Güvenlik önlemi alarak aracı kontrol eden emniyet güçleri, sürücünün yanındaki koltukta oturan T.D. adlı kadının yaralı olduğunu gördü. Ekipler, bu kişinin ayaklarının altında bir poşette, uyuşturucu olduğu değerlendirilen 500 gram ağırlığında bir madde ele geçirdi.

Sürücü M.D.D. gözaltına alındı, yaralı kadın ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın meydana geldiği sokakta bir kurusıkı tabanca ele geçiren polislerin yaptığı araştırmada, M.D.D'nin ikisi uyuşturucu ticareti, biri yağma, diğeri taksirle yaralama olmak üzere 4 suç kaydının olduğu belirlendi. T.D'nin ise herhangi bir suç kaydı ve aranmasının olmadığı tespit edildi.

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