Fatih’te susturucu tabanca ile milyonluk soygun kamerada

Fatih’te önceki gün meydana gelen milyonluk kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kuyumcuya giren susturucu silahlı soyguncuların çalışanı döverek etkisiz hale getirdikleri ve vitrindeki altınları çaldıkları görüldü.

Fatih’te önceki gün yaşanan olayda yabancı uyruklu, susturucu takılmış silahlı 3 kişi, kuyumcu çalışanını darp ederek milyonluk altınları çalarak kayıplara karışmıştı. Soyguncuların, çalışanı etkisiz hale getirip kaçtıkları ana ilişkin güvenlik kamara görüntüleri ortaya çıktı.

Kameralara yansıyan görüntülerde maskeli ve silahlı soyguncuların aniden dükkana girerek vitrini düzenleyen çalışana saldırdıkları görülüyor. Bir anda neye uğradığını şaşıran çalışan, saldırganlara karşılık vermeye çalışıyor. Kuyumcuya giren 2 soyguncu bir süre darp ettikleri çalışanı etkisiz hale getiriyor. Soygunculardan biri çalışanın hareket etmesini engellemek için başında beklerken diğer soyguncunun vitrindeki altınları hızla topladığı görüldü. Daha sonra içeri giren 3 soyguncunun altınları çantaya doldurdukları görüldü.

