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Fatih'te takla atan taksideki iki kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 00:27 | Son Güncelleme

FATİH'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi kaldırıma çarparak takla attı.

Fatih'te takla atan taksideki iki kişi yaralandı

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi kaldırıma çarparak takla attı. Takside bulunan, biri sürücü, biri yolcu olmak üzere, iki kişi yaralandı.

Turgut Özal Millet Caddesi'nin Aksaray istikametinde, saat 21.30 sıralarında seyir halinde olan 34 TDN 08 plakalı taksinin sürücüsü, Haseki mevkiinde iddiaya göre hızlı kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç tramvay hattı ile karayolunu ayıran kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada taksinin sürücüsü ve yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa taşınarak, olay yerinin çok yakınında bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Takla atan taksi nedeniyle Millet Caddesi'nde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Taksinin çekici ile yoldan kaldırılıp yolun belediye ekiplerince temizlenmesinin ardından caddede trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

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