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Fatih'te tarihi karakola kepçeli tahribat

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

Fatih'te bulunan,  2.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) - Fatih'te bulunan, 2. Mahmut dönemine ait tarihi Mevlanakapı Karakolu'nun bir duvarı gece yarısı kepçeyle yıkıldı. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan tahribat üzerine Kültür Varlıkları Koruma Kurulu konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Fatih Belediyesi "şikayette bulunduk" açıklamasını yaptı.

Tarihi İstanbul Surları'nın şehre giriş çıkışı sağlayan her bir kapısının sol tarafına 2'nci Mahmut tarafından inşa ettirilen karakollardan biri olan Mevlanakapı Karakolu'nun bir duvarı 28 Eylül'de saat 23.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kepçe ile yıkıldı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine kepçeyle birlikte Mevlanakapı'dan ayrılan kişiler kayıplara karıştı. Bunun üzerine Fatih Belediyesi duvarı yıkılan tarihi yapının çevresini metal levhalarla çevreleyerek kapattı. İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun konuyu soruşturduğu öğrenilirken, Fatih Belediyesi de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fatih Belediye'nden ise, "Durumu önceki gün 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bildirdik. Şikâyetimizi yaptık. Sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedik. Tarihi binanın etrafını geçtiğimiz pazartesi günü demir panellerle kapatarak koruma altına aldık. Tarihi yapıyla ilgili restorasyon proje çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Mustafa Timur isimli mahalle sakini ise, "Gece saatlerinde kepçeyle geldiler, iki kere müdahale ettiler duvara, yıktılar. Kim olduklarını bilmiyorum. Mahalle sakinleri tepki gösterince kaçtılar, gittiler. Tarihi eserdir bu yapı. Tarihi eser yıkılır mı yahu? Avrupa'da tarihi eserleri el üstünde tutuyorlar, ama Türkiye'de neden böyledir, bilmiyorum yani" dedi.

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