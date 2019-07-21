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FATİH'TE TELEVİZYON HIRSIZLARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:38 | Son Güncelleme

FATİH'te işyerinin kepengini keserek içeriye giren ve televizyon çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te işyerinin kepengini keserek içeriye giren ve televizyon çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 18 Haziran'da Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir işyerine gelen Ümit D. ve İlker D. işyerinin kepengini demir kesme makasıyla keserek, içeriye girdi. Şüpheliler içeride bulunan televizyonu alarak, kaçtı. Şüphelilerin kepengi keserek içeriye girmeleri ve televizyonu çalarak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler, 26 Haziran'da Kızılelma Caddesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin 16 Haziran'da yine aynı işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ümit D. ve İlker D. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelilerin işyerinin kepengini kesmeleri
-Şüphelilerin televizyonu alıp kaçmaları

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