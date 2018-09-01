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Fatih'te TOMA devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

FATİH'TE virajı alamayan TOMA devrildi.

Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL,(DHA)

FATİH'TE virajı alamayan TOMA devrildi. Kazada TOMA'da bulunan polisler yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 07.30 sıralarında Fatih Topkapı Altgeçidi Merter istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki TOMA virajı alamayınca devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TOMA'nın içinde bulunan polisler kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken TOMA'yı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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