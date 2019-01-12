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Fatih'te trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 12:29 | Son Güncelleme

Kamyonet ve servis minibüsünün çarpıştığı kaza nedeniyle trafik aksadı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, kamyonet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Erol Sezgin’in kullandığı 34 KA 9750 plakalı servis minibüsü ile İskender Yılmaz yönetimindeki kamyonet, İskenderpaşa Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada, servis minibüsü kontrolden çıkarak yola devrildi. Can kaybı ve yaralanan olmazken caddenin Beyazıt istikametinde trafik akışı durdu.

Devrilen minibüs ile kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Fatih trafik kazası

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