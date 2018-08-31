FATİH'TE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Fatih'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.
Kocamustafa Paşa Mahallesi Org. Abdurrahman Nazif Gürman Caddesi'nde saat 04:00 sıralarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. İddiaya göre, Tarık Taran'ın kullandığı 34 FA 0044 plakalı otomobil başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Taran direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 ZP 5099 plakalı minibüse arkadan çarptı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından Tarık Taran ve yanında bulunan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Kaza yapan görüntü
-Polis memurlarının çalışması
-Olay yerindeki ambulans
-İtfaiye aracı
-Minibüsün sahibi
-Genel ve detay görüntüler
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