HABER

Fatih'te trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 05:28 | Son Güncelleme

Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te meydana gelen trafik kazasında, otomobil içerisinde sıkışan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde Aksaray istikametine seyreden Tarık T. idaresindeki 34 FA 0044 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 ZP 5099 plakalı minibüse çarptı.

Kazada sürücü Tarık T. ve yanındaki Feyzullah B. otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otomobil ve minibüste maddi hasar meydana gelirken, polis kazaya neden olan aracın bulunması için çalışma başlattı.

PARTNERMurat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...Murat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...
Fatih'te trafik kazası: 2 yaralıFatih'te trafik kazası: 2 yaralı
Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandıErdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

BM'den dünyaya uyarı

BM'den dünyaya uyarı

Yasemin Şefkatli'den bikinili paylaşım

Yasemin Şefkatli'den bikinili paylaşım

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da fabrika yangını! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da fabrika yangını! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı

Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı

Valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi

Valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi

Erdoğan Kırgız gazetesine yazdı! FETÖ tüm dünya için tehdit

Erdoğan Kırgız gazetesine yazdı! FETÖ tüm dünya için tehdit

Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.