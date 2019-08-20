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Fatih'te trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 18:58 | Son Güncelleme

Yol kenarında bir otomobile çarparak yaralanan 2 yunus polisi, hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 2 yunus polisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Aşık yönetimindeki 67 LD 666 plakalı otomobil, Kennedy Caddesi'nden Zeytinburnu istikametine seyrederken, araçta bulunan bebeğin rahatsızlanması üzerine Avrasya Tüneli çıkışı yakınlarında durdu.

Aşık, eşiyle birlikte araçta bebeğiyle ilgilenirken, bu sırada 34 A 80277 plakalı motosiklette bulunan 2 yunus polisi, duran araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memurları yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bu arada, kaza sırasında annesinin kucağından düşen 4.5 aylık Erdal Emir Aşık da uzun süre ağlaması nedeniyle önlem amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Kaza Yunus Polisi

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