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Fatih’te trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 05:26 | Son Güncelleme

Fatih’te trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te seyir halindeki otomobilin, yolcu indirmek için yol kenarında duran ticari taksiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Millet Caddesi’nde Topkapı istikametinde seyreden Berkay Ş'nin kullandığı 34 UM 5444 plakalı otomobil, yolcu indirmek için yol kenarına park eden Behçet O.’nun kullandığı 34 TAK 84 plakalı ticari otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Berkay Ş’nin kullandığı otomobil devrildi. Berkay Ş, kazayı yara almadan atlatırken aynı araçtaki yolculardan Serhat A. ve Harun A. yaralandı.

Taksi sürücüsü Behçet O. ise başından hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı çevredeki hastanelere götürdü.

Kaza nedeniyle araç trafiği tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih millet caddesi trafik kazası

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