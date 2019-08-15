HABER

Fatih'te trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 22:14 | Son Güncelleme

Polis minibüsüyle bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te polis minibüsüyle bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki tramvay yolundan Zeytinburnu istikametine giden bir polis minibüsü ile bu sırada Topkapı Caddesi'nden karşı yöne geçmeye çalışan bir otomobil, Pazartekke tramvay durağının yanında çarpıştı.

Kazada, otomobildeki biri çocuk 6 kişi yaralandı. Aracında sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ayrıca, minibüsü kullanan bir polis memuru da kazada yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle bir süre duran tramvay seferleri, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
Kaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındıKaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındı
‘Aylan Bebek’ filminin fragmanı yayımlandı‘Aylan Bebek’ filminin fragmanı yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Keşmir'de çatışma! 8 asker hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma! 8 asker hayatını kaybetti

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: ABD'li Korgeneral Twitty Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Twitty, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu!

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İstanbul'da 'ölüm fıskiyeleri': Motosikletler risk altında

İstanbul'da gizli tehlike! Ölüm tuzağına dönüşüyor

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.