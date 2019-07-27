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Fatih'te tramvayın çarptığı motosikletli yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

FATİH'te tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan motosikletli kuryeye tramvay çarptı.  Kaza, saat 10.30 sıralarında Millet Caddesi tramvay yolunda meydana geldi.

Fatih'te tramvayın çarptığı motosikletli yaralandı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)-FATİH'te tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan motosikletli kuryeye tramvay çarptı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Millet Caddesi tramvay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye Eminönü istikametinde tramvay yolunda bulunan ışıklardan karşıya geçmeye çalışan motosikletli kuryeye tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsü Serkan Umurhan (37) yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan motosiklet sürücüsünü tedbir amacıyla çevredeki bir hastaneye kaldırdı.
(FOTOĞRAFLI)

Fatih'te tramvayın çarptığı motosikletli yaralandıFatih'te tramvayın çarptığı motosikletli yaralandıFatih'te tramvayın çarptığı motosikletli yaralandı

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