Fatih’te turisti gasp eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Fatih’te Fas uyruklu bir turistin cep telefonunu gasp eden yaşı küçük şüpheli, gece bekçileri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgilere göre, ‘gece kartalları’ olarak bilinen mahalle bekçileri, 12 Aralık tarihinde İskenderpaşa Mahallesi’nde devriye görevi sırasında 2 kişinin birbirini kovaladığını fark etti. Bunun üzerine yaşanan kovalamacaya katılan bekçiler, şüpheli 2 kişiyi yakalayarak durdurdu. Bu kişileri sorgulayan mahalle bekçileri, yaşı 18’den küçük S.F. adlı şüphelinin Fas uyruklu turist Archraf El A.’nın (21) telefonunu ‘kapkaç’ yöntemiyle gasp ederek kaçtığını, Archraf El A.’nın şüpheliyi yakalamak için peşinden koştuğunu tespit etti. Olay sırasında S.F.’nin, Archraf El A.’ya ait cep telefonunu yola atıp kaçtığı ileri sürüldü.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.F.’nin yapılan sorgusunda, evden hırsızlık suçundan 2 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Öte yandan S.F.’nin Faslı turisti gasp ettiği o anlar ve ardından yaşanan kovalamaca, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

