Fatih'te 'Türkçe tabela' kuralına uyulmuyor

Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL , (DHA) İSTANBUL'da yabancı dilde tabelaların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Fatih'te işletmelerin birçoğunun tabelasında, zorunlu olmasına rağmen Türkçe yer almıyor.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar" standardı 19 Mart 2018 tarihli Teknik Kurul’da kabul edilerek “TS 13813" standart numarası ile yayınlanmıştı. Bu karara göre reklam, tabela ve tanıtımlarda Türkçe kelime kullanımı esas alınmıştı. Tabelada eğer yabancı dilde de ifadeler kullanılacaksa Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25’i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirilmişti. Ancak İstanbul'da büyükşehir ve yerel yönetimlerin tüm uyarı ve cezai işlemlerine rağmen birçok işletme bu kurallara uymuyor. Kural ihlali yapanların başında Arap sermayeli işyerleri geliyor. Özellikle Fatih'te son 2 yılda açılan Arap sermayeli şirketlerin neredeyse tamamının tabelası Arapça.

"YABANCI ESNAF DA KURALA UYMALI"

Fatih Aksaray'da 10 yıldır işletmecilik yapan Tahir Sarı, son yıllarda giderek artan Arapça tabelalardan şikayetçi. Yabancı esnafın da kurallara uyması gerektiğini belirten Sarı,“Belediyenin uyguladığı bir sistem vardı. Bizim daha önceki tabelamız çok büyüktü. Belediyenin talebi üzerine tabelamızı sökmek zorunda kaldık. Fakat biz yapmamıza rağmen halen birçok yerde tabelalar devam ediyor. Aksaray çevresinde Arapça tabelalar almış başını gidiyor. Yusufpaşa’ya gittiğinizde Türkçe tek bir tabela göremezsiniz" şeklinde konuştu.